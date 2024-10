Paola Solano, del Desafío, respondió a las críticas luego de que Gago le "pegara" a su hijo

Paola Solano es, sin duda, una de las Súper Humanas más recordadas de todas las ediciones del Desafío no solo por su relación con Gago, sino también por el hecho de que se coronó como la ganadora del formato en 2021, cuando se llevó a cabo la primera versión The Box. La mujer ha traído al mundo a dos pequeños que constantemente presume en redes sociales, por lo que recibe halagos y comentarios negativos sobre sus métodos de crianza.

Fue justamente un video el que desató todo tipo de reacciones en Internet. La exparticipante publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 500 mil seguidores, un clip en el que se le logra observar acostada al lado de su segundo hijo; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue el hecho de que Gago le propinó un pequeño golpe al bebé en la frente, lo que generó mucho disgusto en las plataformas digitales.

"Cuando estás esperando la foto pero resulta que es un video, la cara de cansado de sonreír de Joaquín es única 🤣", señaló Solano; no obstante, las respuestas no se hicieron esperar, pues muchos dijeron: "qué pesado ese papá", "Gago es más brusco con el bebé", "nada chistoso el papá y después que por qué los niños son bruscos", "no papá, no haga eso", "si es un bebé, la cabeza es re delicada", "Gago es impertinente, juegos de barrio y le da duro porque se escucha", entre otras cosas.

Paola Solano defendió a Gago de las críticas

Al ver la polémica que se había creado por el post, Solano apareció en las historias de la citada red social para aclarar la situación y respaldar la postura de su pareja sentimental, argumentando que es necesario criar niños fuertes que tengan la capacidad de defenderse de los problemas que aquejan al país en la actualidad.

"Aquí las mamás que criamos niños fuertes, valientes, no de esos que se caen y se quedan en el suelo llorando (...) Se aterran por una palmadita en la frente, pero no les importa que salgan solos a la calle", fue una parte del mensaje que escribió.

