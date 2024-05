"Me siento plantada": Andrea Serna le mandó un mensaje a Kratos tras la prueba

En el capítulo 28 del Desafío 20 Años se vivió un curioso momento que causó risas entre varios concursantes, pues Andrea Serna le envió un mensaje Kratos, integrante de Omega, porque no pudo verlo competir el Box Blanco.

Cabe recordar que antes de la prueba, durante la llamada de la presentadora con las casas, Serna mencionó que increíblemente en este punto del reality, en pleno sexto ciclo, había desafiantes que no habían pisado todas los Boxes de la ciudadela y puso el ejemplo del competidor que porta el uniforme rosado.

Mira también: Kratos intenta seducir a la Desafiante de la Semana de Omega con sus pectorales en el Desafío 2024

"Por estas tierras, de las pruebas de aire, no te hemos visto. ¿Hoy te animas o qué?", preguntó la caleña, y el Súper Humano no dudó en responderle contundentemente.

"Ha sido por decisión del grupo, por diferentes situaciones. Todos tenemos las habilidades necesarias para ir a los Boxes, no he tenido el privilegio y el placer de ir a aire, pero si hoy decidimos como equipo que debo ir lo haré con todo gusto".

Publicidad

Posteriormente, los equipos se encontraron en la pista y de la escuadra rosada asistieron Renzo, Alejo, Campanita y Luisa, quienes se llevaron la victoria y celebraron por todo lo alto.

Te puede interesar: Él es Kratos, competidor de Omega que coqueteó con Mafe Aristizábal: así se veía cuando era un niño

Más tarde, en la puesta, Andrea les pidió a los competidores un favor my especial: "Aunque en este momento no haya activo un mensaje de mensajería, yo si tengo un mensaje para Kratos, me quedé esperándolo aquí en el Box Blanco Me siento plantada. No se les vaya a olvidar, por favor".

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

Kratos coqueteó con Mafe Aristizábal

Después del más reciente Desafío de Sentencia y Hambre, la anfitriona llegó a la casa de Omega y en medio de una conversación le preguntó al competidor a quién invitaría al cubo y su respuesta inicial fue su compañera Gaspar.

Publicidad

Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para confesarse con la joven quindiana y asegurarle que si pudiera elegirla a ella para una noche en este lugar del Desafío 2024 seguramente lo haría sin pensar, lo que la hizo reír, al igual que al resto de su equipo.