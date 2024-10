Kevyn menciona cuál consideraba que era su verdadero rival de competencia en el Desafío

Kevyn se sienta en la silla de Preguntas a Muerte para responder toda la verdad sobre su paso por el Desafío 2024 , especialmente en temas de convivencia, en las que no duda en mezclar su parte competitiva, razón por la que confiesa que entre todos los equipos en los que estuvo se siente más como miembro del Pibe, dado que el rojo fue el que terminó dándole la victoria, destacando que aún así es complicado definirse, ya que duda con respecto a Beta.

Sobre si realmente era el mejor de la Ciudadela, el campeón asegura que hasta ahorita se cree eso y que veía a Marlon y a Arandú como sus rivales directos dentro del juego, siendo el primero de ellos uno de los elegidos por él para conformar la escuadra azul.

Kevyn le dará otra cifra de dinero a Guajira tras el Desafío

Guajira admite en Preguntas a Muerte que Kevyn reconsideró darle lo que le prometió por ayudarle ganar el Desafío y, aunque al parecer siguen negociando la cifra, dice que lo más probable es que le dé un poco más de 150 millones de pesos y menos de 200.

"Quedo extremadamente conforme porque cuando él me invitó recuerdo muy bien lo que le dije y era que no iba por dinero. Me ofreció 50 millones de pesos y de ahí a casi 200... Wow, ganancia", menciona

Cuánto dinero se lleva Kevyn del Desafío

El participante hizo parte del Ciclo Dorado, en el que su equipo consiguió una gran suma, por eso te contamos que la plata que obtiene de esta etapa del Desafío son 50 millones de pesos que deben sumarse a otros triunfos.

El finalista también ganó la prueba del Desafío de los Favoritos y allí obtuvo otros 100 millones de pesos, ahora tras convertirse en el ganador del Desafío 2024 obtiene 1.200 millones de pesos, una suma sorprendente.

Todo este dinero sumado resulta en 1.350 millones de pesos, de los cuales debe darle una parte a Guajira, ya que hicieron un acuerdo para que ella aceptara ser su refuerzo dentro de la competencia, prometiéndole que lo llevaría hasta la Final y cumpliéndolo.

Kevyn habla sobre Natalia tras el Desafío

Como es costumbre, los entrevistados deben finalizar el encuentro poniéndole un chaleco de sentencia hipotético a uno de sus compañeros que continúan en competencia. Sin embargo, como el Desafío ya llegó a su fin, Kevyn tuvo que elegir a un colega de todos los que pasaron por el programa para poner en riesgo bien sea por rendimiento o por convivencia.

La respuesta fue clara y es que Kevyn eligió a Natalia. Cuando le preguntaron por qué, el hombre simplemente se limitó a contestar que se llevó una gran sorpresa al conocerla con detenimiento, pues creyó que había encontrado una mujer con la cual compaginaba muy bien.

"¿Qué le digo yo? Hay que se transparente, ¿cierto? No lo es, con eso le digo. Hay que seguir siendo la misma persona que uno se muestra, de principio a fin, aunque claro que nos equivocamos, pero se lo colocaría a ella", responde.