Isabella Santodomingo y Marlon fueron "pareja" en el Desafío: Fiesta dejó en evidencia su química

Isabella Santodomingo es una de las participantes del Desafío 2004 más recordadas por los fanáticos de este formato. Con la reciente publicación de los capítulos de esta temporada en YouTube, muchos internautas han recordado su rendimiento y también han comentado su supuesta relación con Marlon. La aventura inició en el capítulo 39, luego de que ganara el Desafío de Premio y Castigo.

Al inicio del episodio se puede observar a Margarita Rosa de Francisco señalando que como obtuvo el primer puesto en la prueba se quedó con la posibilidad de irse de fiesta con un compañero; por lo que ella no lo dudó dos veces y eligió a Marlon para pasar la noche. Víctor Mallarino fue el encargado de llevarlos a un establecimiento nocturno para que pudieran bailar en la pista y posteriormente al hotel en el que podrían descansar.

En diálogo para el Desafío, justo después de la velada, la mujer explicó el motivo por el que lo escogió a él y no a otro famoso como Juan David Posada y agregó que quería darle un poco de emoción a la producción de Caracol Televisión:

"Marlon y yo como tres días antes empezamos a molestar que cómo así, que aquí no había parejas; decidimos que íbamos a ser la pareja del show, de este reality, pero era molestando. Entonces me dijo 'Si yo me gano la cena romántica, ¿vas conmigo?' y yo claro. Me la gané yo. No era una comida, era una rumba y la verdad yo dije 'Marlon, ¿a quién más escojo?'", dijo.

En la grabación se les logra ver bailando a una distancia muy corta de manera que ríen por lo cerca que se encuentran y por lo mucho que están disfrutando este momento mientras sus compañeros estaban cumpliendo con la penitencia de partir cocos.

Por su parte, el Súper Humano se mostró muy agradecido por la invitación y aprovechó para manifestar que llegaron a un "pacto de respeto" con el que prometían no hacerse daño a lo largo de la competencia, pues quería avanzar lo que más se pudiera en el juego para tener la posibilidad de quedarse con la victoria.

