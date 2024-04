Fotos de Glock, del Desafío 2024, la Súper Humana que divide opiniones por su convivencia en Gamma

Glock es una de las participantes del Desafío 2024 que más ha dado de qué hablar por su indudable atractivo físico y forma de ser, pues no desaprovecha oportunidad para expresar su desacuerdo con algunas situaciones en Gamma, lo que ha derivado en inconvenientes con Alexander.

Gloria Katherin Peña Manrique, más conocida como Glock en el reality de los colombianos, es una estudiante de Ingeniería Ambiental, que ha optado por trabajar en un oficio totalmente diferente, ya que es streamer en una reconocida red social en la que se muestra jugando Call Of Duty.

La joven asegura que desde los 11 años ha destacado por ser una mujer independiente que trabaja en su propia seguridad, enseñanzas dadas por su madre. En cuanto a su progenitor, se sabe que desapareció cuando ella todavía era una bebé, lo que le ha desembocado en que tenga ciertos problemas en sus relaciones amorosas.

La barranquillera de 25 años es extrovertida, alegre y tiene un gran sentido de justicia, por lo que no duda en pronunciarse cuando le parece que algo no se está manejando de la manera más adecuada posible.

En su cuenta oficial de Instagram, recoge más de 20 mil seguidores que están muy atentos a cada una de sus publicaciones, debido a que le gusta exponer los viajes que realiza y presumir cómo un estilo de vida fitness la ha transformado por completo.

“Eres grande, has enviado un mensaje que mucha gente recibió y se identificó, es bueno que vayan sabiendo que las mujeres se respetan”, “vamos, todos estamos pendientes del Desafío”, “una digna representante de Barranquilla”, son algunos de los mensajes que se leen en sus fotografías.

Sin embargo, también ha recibido múltiples críticas por la forma en como ha enfrentado a Alexander en Gamma, puesto que muchos afirman que se victimiza e inicia los problemas dentro de este grupo.

Lo cierto es que Glock no hace caso a los comentarios negativos y se centra en su crecimiento tanto personal como profesional, además, no descarta encontrar el amor en La Ciudadela si surge el momento.

