Yoifer, del Desafío 2024, fue recibido por una multitud en Chocó ¡Hubo carro de bomberos!

Yoifer, exintegrante de la casa Beta en el Desafío 2024, conmovió en redes sociales al publicar un video en el que se logra observar el recibimiento que le tenían preparado los habitantes de Chocó luego de haber hecho una gran representación en La Ciudadela del reality de los colombianos.

Tan pronto se bajó del avión, el Súper Humano pudo ver a un gran número de personas que lo esperaban afuera de las instalaciones del aeropuerto; por lo que tuvo que ser resguardado por la Policía Nacional hasta llegar al carro de bomberos, donde se subió para recorrer las calles de su ciudad y saludar a la gente que lo apoyó incondicionalmente en el programa.

Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar, pues muchos aprovecharon no solo para resaltar su paso por el formato, sino que también se mostraron conmovidos al ver el instante en el que se encontró con sus seres queridos y con el perrito que le salvó la vida.

“No ganaste la copa, pero sí el corazón de toda Colombia”, “no mereces menos. ¡Qué hermoso ser humano!”, “la humildad en pasta, mi negrito bello”, “qué felicidad que tu comunidad te reciba y te valore como mereces”, “a gente así solo se le puede desear bendiciones”, son algunos de los mensajes que se destacan.

¿Yoifer esperaba una bienvenida por todo lo alto tras su eliminación del Desafío?

Poco antes, el desafiante habló del tema frente a las cámaras de Caracoltv.com; por lo que señaló que estaba ansioso de volver a ver a su gente para contarle la experiencia de haber hecho parte de la producción y para ser el anfitrión de la celebración.

“Me van a recibir con un plato de comida. No mentiras, yo sé que van a realizar fiesta como normalmente se hace allá (…) Me lo imagino con un carro de bomberos, en un recorrido, algo, que me llevan a un sitio y la gente llegue”, finalizó.

