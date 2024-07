Si Kratos pudiera ponerle el Chaleco de Sentencia a un contrincante, ¿quién sería?

Kratos fue el invitado más reciente de El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión y allí se sinceró acerca de varios temas, habló sobre su infancia, sus seres queridos e incluso su vida amorosa, sin embargo, también comentó su paso por el reality de los colombianos.

Kratos mencionó a quién sentenciaría en el Desafío

El exdesafiante declaró que no sentenciaría a Alejo y sobre el tema dijo: “Yo siento que uno no debe pagar ojo por ojo. Uno pone la otra mejilla y a él lo aprecio todavía”, con esto confirma que los dos se llevaban bien en la competencia y tal vez lo hagan cuando el capitán de Omega salga.

Al mencionar un nombre eligió al equipo Beta y sin dudarlo dijo que Francisco sería el hombre al que enviaría al Box Negro: “no porque me caiga mal, se lo pondría porque él salió y volvió a entrar”, explicó.

Dijo también que no es culpa del ahora integrante de la escuadra azul, sin embargo, hizo énfasis en que debió quedarse fuera de la competencia, pues “tal vez la oportunidad que dejó era para otra persona”.

Kratos del Desafío habla de Alejo

El bogotano aclaró que él solo vio a los integrantes de Beta tomando la decisión de ponerle el Chaleco de Sentencia, aunque sí reconoció que ya había sido nombrado por sus compañeros, al igual que sucedió con Campanita dos ciclos antes que él.

“Reprocho ese acto, siento que estuvo mal, él como líder no debió hacer eso”, comentó. Adicionalmente, mencionó que sobre Luisa no tiene nada que decir, pues siente que siempre se comportó bien y cuando sucedió algo similar, le dijo directamente que él iría al Box Negro y no lo escondió.

“Siento que el error de Alejo fue ese, decir nuestros nombres, el segundo fue no contarnos, si hubiéramos sabido no hubiese pasado tanto, no se hubiera enterado uno afuera”, manifestó. Sin embargo, hizo énfasis en que no lo condenará como persona, pues le mostró cosas muy buenas durante la competencia.

Kratos mencionó que su compañero y capitán de la escuadra rosada es un buen ser humano que cometió un error. Espera que cuando salga de la competencia puedan hablar y pedir disculpas si son necesarias. Por el momento le seguirá enviando la mejor energía.

De la misma forma, insistió en que la responsabilidad de quedarse era de él, todo lo sucedido en la prueba individual le correspondía y fue la que perdió, por lo que entiende que Alejo no lleva la carga de que su compañero ya no esté en el equipo.

