Gaspar cuenta qué hará con la millonada que se lleva del Desafío 2024

En el capítulo 61 del Desafío se vivió un Box Negro de infarto entre Karoline, Glock, Gaspar y Mapi. Las cuatro mujeres se enfrentaron a una exigente prueba, ya que ninguna quería salir de la competencia.

Tres de ellas pasaron a la etapa de dos equipos, mientras que una se quedó justo antes de poder cumplir con otra de las etapas del reality de los colombianos. Y precisamente quien no pudo continuar fue Gaspar.

La integrante de Omega quedó en el último lugar por solo segundos, ya que ella y Glock llegaron casi al mismo tiempo; sin embargo, fue la competidora de la casa azul la que terminó un poco antes.

Cuánta plata se lleva Gaspar del Desafío 2024

Publicidad

En medio de una entrevista exclusiva, la más reciente eliminada de la producción confiesa que se lleva una millonada que planea usar para comprar algo que le recuerde su camino por el reality de los colombianos, que valga la pena su paso por Omega, las noches con frío y los ciclos sin comida.

La suma que ganó en la competencia es de 17’500.000, cifra que acumula gracias a triunfos en varias de las pruebas, menciones como el mejor equipo del ciclo y las oportunidades en las que no tuvieron que pagar arriendo.

Publicidad

Si no compra una moto o un carro, quiere irse de viaje, hacer algo que la marque para toda la vida, algo como visitar la playa: “por ahí San Andrés me gustaría, con mi novio, eso solo por allá no sabe igual”, comenta.

Vale la pena mencionar quela joven lleva tres años con su pareja y al hablar con Andrea Serna le aseguró que los dos mantenían un romance tan estable que el tiempo que estuvieron separados no cambiaría nada entre los dos.

El cambio de Gaspar gracias al Desafío

La capitana de la escuadra rosada dice que sale como una persona mucho más agradecida y que aprendió a quejarse menos. Ahora verá las cosas lindas de la vida, que todo lo que tiene afuera es maravilloso y que, en realidad, no le falta nada.

Publicidad

Sobre qué hubiese cambiado de su paso por la competencia menciona su actitud al comienzo, pues siente que era muy explosiva y esto le causó varias peleas con compañeros y contrincantes, algo que no volvería a hacer.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.