Así fue como Jhon 'Maderita', Desafiante de la Semana, logró pasar del sillón de su casa al Desafío

Uno de los sueños de cualquier fanático del Desafío es ir al set de grabación del reality y poner a prueba sus habilidades en el terreno de juego, pues solo de esta forma, muchos podrán darse cuenta si las competencias en realidad son tan difíciles como se muestran en pantalla.

Jhon ‘Maderita’ pudo comprobar esta información gracias que recibió el título de Desafiante de la Semana por parte del equipo Omega en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tuvo lugar durante el capítulo 14 de la producción de Caracol Televisión.

En exclusiva, el carpintero habla acerca de su experiencia dentro de La Ciudadela, dado que asegura que se llevó una percepción muy bonita de los integrantes de la casa rosada, quienes no solo se mostraron emocionados al enterarse que él les había llevado manjar blanco para pasar el hambre, sino que también le dieron el privilegio de dormir en una cama entera para él solo.

“No creo en todo esto que me está pasando, entonces yo duermo por tramos. Me levanté por la mañana y pues ahí hice unas lagartijitas porque me gusta hacerlas de vez en cuando y dormimos bien”, señala el hombre de 54 años.

Posteriormente, dice que inscribirse a la segunda convocatoria del programa le ayudó a alcanzar uno de sus más grandes anhelos, ya que al ser un fiel televidente del canal ha podido conectarse con cada una de las ediciones de este formato.

Según afirma, pidió la colaboración de su hijo que tiene un poco más de conocimientos en tecnología para que le ayudara a llenar el formulario de inscripción, lo que le permitió eventualmente recibir la tan esperada llamada.

Cabe aclarar que Jhon obtuvo el primer lugar en el encuentro deportivo que se realizó en el Box Blanco y en el que se enfrentó a Jesús, que trabaja como pescador; Juan Carlos, que se dedica a la administración y Ramiro, que es panadero.

Finalmente, aprovecha para enviar un potente mensaje sobre la importancia de respetar a las mujeres.

“Un consejo para los hombres. A las mujeres no se les pega, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Yo nunca le he pegado a una, ni le pegaré. Cualquier falla de ellas, cojan la curva, pero hay que respetarlas”, menciona.

