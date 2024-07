A qué edad se convirtió en padre Renzo, del Desafío: Así es la relación con sus hijos

Durante su paso por el Desafío 2024, Renzo se mostró muy orgulloso de ser padre de dos menores, pues en repetidas ocasiones explicaba que, aunque los tuvo cuando era muy joven, logró sacarlos adelante con mucha disciplina, trabajo y ganas de salir de su zona de confort.

Luego de su eliminación de La Ciudadela del reality de los colombianos, Renzo concedió una entrevista para El Sentenciado, el podcast de Caracol Televisión, en el que los invitados se refieren a temas de la competencia, los proyectos que planean para el futuro y detalles de su vida privada que nunca antes han confesado.

Fue justo en ese momento donde decidió expresarse sobre su faceta como padre y aclaró que, a pesar de que no vive con uno de sus hijos, hace todo lo posible por demostrarle su interés y proporcionarle aquello que necesita para tener un desarrollo pleno.

A qué edad tuvo Renzo, del Desafío 2024, a sus niños

El Súper Humano contestó: “Me sorprendió la paternidad a muy temprana edad. A los 21 y 22 años ya tenía dos hijos. No, fue un proceso muy duro porque no estaba planificando, no estaba preparado para ser padre, pero fue una responsabilidad que quise asumir”.

Asimismo, dijo que uno de sus pequeños reside en la capital, mientras que el otro sí permanece con él: “Ya tienen cinco y seis años (…) Actualmente vivo con el menor que se llama Maximiliano, y Juan José, que es el mayor, vive aquí en Bogotá (…) A él trato de verlo en vacaciones, la veces que más pueda cuando viajo acá, para su cumpleaños y esas cosas”, expresó.

En su participación en El Sentenciado, Renzo también se refirió a su relación con Anamar y a sus excompañeros. Por último, le puso de manera simbólica el temido chaleco a un hombre que todavía sigue en el juego.

Mira a continuación el episodio completo de este proyecto:

