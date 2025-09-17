En vivo
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Una mujer es eliminada en el Box Negro

En este capítulo 4 mujeres están en la cuerda floja del Desafío Siglo XXI; sin embargo, primero el Elegido tiene que revelar cuál era su tarea. ¿Quién será eliminada?

17 de sept, 2025
  • 08:45 p. m.
    Elegido del décimo ciclo

    Antes de vivir el Desafío a Muerte del décimo ciclo, Andrea Serna se reunió con los tres equipos en el Box Negro para conocer al Elegido de este ciclo: era Rosa y debía esconder los zapatos de sus compañeros para una prueba.

  • 08:23 p. m.
    Eleazar confiesa que quería cambiar de equipo

    Antes del Desafío a Muerte de Mujeres, Eleazar les cuenta a sus compañeros que tuvo deseos de estar en otro equipo, pero que afortunadamente ahora siente mejor la energía en Alpha.

  • 08:15 p. m.
    Gio se siente mal durante el castigo

    Gamma afronta el castigo Que le piquen caña, pero Gio se siente muy débil físicamente hasta el punto en que se quiebra y llora. Zambrano, tiene sed de venganza.

