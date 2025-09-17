🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Una mujer es eliminada en el Box Negro

Elegido del décimo ciclo
Antes de vivir el Desafío a Muerte del décimo ciclo, Andrea Serna se reunió con los tres equipos en el Box Negro para conocer al Elegido de este ciclo: era Rosa y debía esconder los zapatos de sus compañeros para una prueba.
Antes de vivir el Desafío a Muerte del décimo ciclo, Andrea Serna se reunió con los tres equipos en el Box Negro para conocer al Elegido de este ciclo: era Rosa y debía esconder los zapatos de sus compañeros para una prueba.
Antes del Desafío a Muerte de Mujeres, Eleazar les cuenta a sus compañeros que tuvo deseos de estar en otro equipo, pero que afortunadamente ahora siente mejor la energía en Alpha.
Gamma afronta el castigo Que le piquen caña, pero Gio se siente muy débil físicamente hasta el punto en que se quiebra y llora. Zambrano, tiene sed de venganza.
Publicidad
Publicidad
Publicidad