Leo, Eleazar, Juan y Cris se miden en el Desafío a Muerte, ¿quién se irá?
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Un participante saldrá de la competencia
Esta noche no te puedes perder el Desafío, en la que un hombre le dirá adiós al programa. Leo, Eleazar, Cris y Juan se miden en el Box Negro, ¿quién se irá del reality? Mira el minuto a minuto.
08:43 p. m.Empieza la prueba en el Box Negro
08:34 p. m.Mensaje de Zambrano a Juan
En medio de la llamada con la presentadora del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna, se refiere al chaleco que se puso Juan. Ahí Tina cuenta cómo ocurrieron los hechos, Katiuska también dio su versión y Zambrano opinó como capitán de Gamma.
08:23 p. m.Andrea Serna revela si Gamma cumplió el castigo
En medio de la llamada, la presentadora del Desafío afirma que sí cumplieron el castigo y todos se emocionaron por esa noticia.
08:22 p. m.En llamada con Andrea Serna hablan de Omega y Tina
Tina le cuenta a Andrea Serna, la presentadora del Desafío, todo lo que pasó con la oferta que le hizo Katiuska para que llevara el chaleco a Gamma.
08:18 p. m.Alpha se refiere a la oferta de Katiuska a Tina
Entre todos los del equipo en el Desafío, dicen que Omega fue un descaro al ofrecer sólo 10 millones con la cantidad de plata que tienen.
08:13 p. m.Cris cuenta impactante historia
En el castigo de Gamma, cantan para pasar el rato. Además, Cris les cuenta la vez que lo estrellaron y los efectos que tuvo en el cuerpo
08:09 p. m.En Alpha hablan del Desafío
Eleazar menciona la importancia de un buen ciclo familiar y dice que le aterra la gente chismosa.
08:03 p. m.Gamma en el castigo
Los integrantes de Gamma empiezan a montarse en las máquinas para cumplir el reto que les puso Alpha, que era una Noche en el GYM