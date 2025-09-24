En vivo
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Quedan dos temidos castigos en el tablero

No te pierdas esta noche el Desafío a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol, para que te enteres de todos los detalles de Alpha, Gamma y Omega. ¿Quién ganará en el Box Azul?

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 24 de sept, 2025
  • 08:09 p. m.
    Cris habla de su mamá

    Cuando la presentadora del Desafío Siglo XXI, Cris cuenta lo que le pasó a su mamá y la razón de su muerte. Él indica que por ella está en el programa y está feliz de cumplir ese sueño.

  • 08:03 p. m.
    Valentina molesta en Alpha

    En casa Alpha, Valentina les pregunta qué se comerían de la alacena si no les importara que los mandara a Playa Baja. Leo se para y se acerca con la intención de sacar comida. Ella les pregunta si verdad quieren ir a aquel lugar tan temido.

