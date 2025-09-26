🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Este ciclo es todo o nada para las mujeres

Llamada de Andrea Serna
Andrea Serna, la presentadora del Desafío, les pregunta a las mujeres a quiénes elegirían para competir.
Luego de la llamada con Andrea Serna, se ponen todos los auriculares para escuchar la tarea de El Elegido.
En casa Alpha, Leo dice que siente que las pruebas de muerte son como un portafolio para que los demás vean las destrezas y de qué están hechos.
Zambrano dice que se van con Alpha como aliados y los demás integrantes discuten sobre este tema.
