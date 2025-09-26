En vivo
Desafío Siglo XXI
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Este ciclo es todo o nada para las mujeres

No te pierdas el Desafío esta noche a las 8:00 p.m., en donde Alpha, Omega y Gamma se medirán de nuevo en el Box Amarillo, ¿quién ganará? Descúbrelo

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 26 de sept, 2025
  • 08:22 p. m.
    Llamada de Andrea Serna

    Andrea Serna, la presentadora del Desafío, les pregunta a las mujeres a quiénes elegirían para competir.

  • 08:14 p. m.
    Ya hay un Elegido en el Desafío

    Luego de la llamada con Andrea Serna, se ponen todos los auriculares para escuchar la tarea de El Elegido.

  • 08:13 p. m.
    Leo habla de las pruebas del Desafío

    En casa Alpha, Leo dice que siente que las pruebas de muerte son como un portafolio para que los demás vean las destrezas y de qué están hechos.

  • 08:07 p. m.
    En Gamma hablan de las alianzas

    Zambrano dice que se van con Alpha como aliados y los demás integrantes discuten sobre este tema.

