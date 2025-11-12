🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Esta noche llega el Desafío de Capitanes con sorpresas

Valentina empieza a lanzar pullas a Lucho, mientras él intenta defenderse. Posteriormente, le recuerda el nombre de María C. y además, le dice que cuando ella estaba con él, no miró a nadie más en el Desafío Siglo XXI.
No te puedes perder hoy 12 de noviembre el Desafío, en donde los capitanes de Alpha, Gamma y Neos se enfrentarán en el Box Negro. Descubre todos los detalles a las 8:00 p.m.
Actualizado 12 de nov, 2025
08:28 p. m.Valentina se va contra Lucho
08:28 p. m.Parejas del equipo Neos en el ‘Desafío’
Mafe Aristizábal llegó a la casa Neos, para confirmarles que ellos también deben estar en parejas. Posteriormente, les revela que la elección será a través de unas cajas.
08:15 p. m.Gero le pide disculpas a Tina
Cuando Rosa estaba peinado a Tina, en la casa Gamma, él le dice que quiere pedirle disculpas delante de todos. Recalcó que en ningún momento quiso herirla en el Desafío Siglo XXI.
08:14 p. m.Gero habla de sus papás
En medio de una conversación en la casa Gamma, Gero no duda en hablarle a todo su equipo del Desafío Siglo XXI, cómo fue ese paso para “salir del clóset”. Según indica, todo empezó con un video de Ricky Martín.