🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Esta noche llega el Desafío de Capitanes con sorpresas

EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
No te puedes perder hoy 12 de noviembre el Desafío, en donde los capitanes de Alpha, Gamma y Neos se enfrentarán en el Box Negro. Descubre todos los detalles a las 8:00 p.m.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 12 de nov, 2025
  • 08:28 p. m.
    Valentina se va contra Lucho

    Valentina empieza a lanzar pullas a Lucho, mientras él intenta defenderse. Posteriormente, le recuerda el nombre de María C. y además, le dice que cuando ella estaba con él, no miró a nadie más en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:28 p. m.
    Parejas del equipo Neos en el ‘Desafío’

    Mafe Aristizábal llegó a la casa Neos, para confirmarles que ellos también deben estar en parejas. Posteriormente, les revela que la elección será a través de unas cajas.

  • 08:15 p. m.
    Gero le pide disculpas a Tina

    Cuando Rosa estaba peinado a Tina, en la casa Gamma, él le dice que quiere pedirle disculpas delante de todos. Recalcó que en ningún momento quiso herirla en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:14 p. m.
    Gero habla de sus papás

    En medio de una conversación en la casa Gamma, Gero no duda en hablarle a todo su equipo del Desafío Siglo XXI, cómo fue ese paso para “salir del clóset”. Según indica, todo empezó con un video de Ricky Martín.

