En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: El Box Rojo pone a los desafiantes en situaciones apretadas

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: El Box Rojo pone a los desafiantes en situaciones apretadas

No te pierdas esta noche el Desafío, en donde Alpha, Omega y Gamma se enfrentarán en el box de contacto, ¿quién ganará? Debes estar muy atento a todos los detalles de este capítulo 63 a las 8:00 p.m.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: El Box Rojo pone a los desafiantes en situaciones apretadas
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: El Box Rojo pone a los desafiantes en situaciones apretadas
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 30 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 08:19 p. m.
    Andrea Serna llama a los participantes del Desafío

    En medio de esto, se refieren al chaleco y todo el problema que hubo cuando Rosa llevó el maletín.

  • 08:18 p. m.
    En Gamma vuelven a hablar de Potro

    En la casa Gamma, todos empiezan a recordar la carta que le mandó la esposa de Potro a él y lo emotivo con fue este momento.

  • 08:12 p. m.
    Qué hablan en Omega de El Elegido

    En la casa Omega, Rata y Camilo empiezan a especular sobre quién podría ser El Elegido de este ciclo 12 del Desafío.

  • 08:09 p. m.
    Leo llama a Valentina y a Tina

    Leo, desde el baño, grita llamando a Tina y Valentina, quienes están dormidas en la habitación. Les dice que le picó algo. Afirma que le arde demasiado. Por lo cual, ellas se preguntan si será algo de El Elegido.

  • 08:05 p. m.
    Revelación de Juan, capitán de Omega, en el Desafío

    En la sala de la casa Omega, Juan les confiesa a todos los participantes que cree que tiene un hijo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad