🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: El Box Rojo pone a los desafiantes en situaciones apretadas

Andrea Serna llama a los participantes del Desafío
En medio de esto, se refieren al chaleco y todo el problema que hubo cuando Rosa llevó el maletín.
En la casa Gamma, todos empiezan a recordar la carta que le mandó la esposa de Potro a él y lo emotivo con fue este momento.
En la casa Omega, Rata y Camilo empiezan a especular sobre quién podría ser El Elegido de este ciclo 12 del Desafío.
Leo, desde el baño, grita llamando a Tina y Valentina, quienes están dormidas en la habitación. Les dice que le picó algo. Afirma que le arde demasiado. Por lo cual, ellas se preguntan si será algo de El Elegido.
En la sala de la casa Omega, Juan les confiesa a todos los participantes que cree que tiene un hijo.
