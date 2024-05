Gamboa, exparticipante del Desafío 2024, mostró por primera vez a su novia

Gamboa se ha convertido, sin duda, en una de las Súper Humanas más recordadas del Desafío 2024, debido a su rendimiento en el terreno de juego y autenticidad. La joven en repetidas ocasiones se refirió a su orientación sexual frente a las cámaras del programa y reveló cómo nació su más reciente relación.

Gamboa, del Desafío 2024, publicó video junto a su novia

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge más de 90 mil seguidores, la joven posteó un reel en el que se le logra observar muy bien acompañada por su novia, Xiomara Rengifo, mientras están de viaje en una ciudad de clima caliente.

En el clip, la Súper Humana aparece cargando a su pareja sentimental, quien lleva un vestido de baño de dos piezas color salmón que deja al descubierto su tonificada figura. Pese a que su cuerpazo ha despertado la envidia de los usuarios de Internet, muchos quedaron a la espera de ver su rostro, ya que lo tapaba con los lentes de sol.

“Viva el amor”, “extrañamos a Gamboa en el Desafío”, “hermosas las dos”, “las amo”, “esta mujer es una guerrera”, “Gamboa yo me derrito por ti💓 sin duda alguna cambiaría de bando”, “tengo muchos celos”, son algunos de los mensajes que se logran leer en la red social.

Otros internautas, por su parte, se han dedicado a recordar a la que se presume sería la expareja de la concursante por el equipo Omega, pues aseguran que, pese a que muchos desean saber por qué tomaron caminos diferentes, Camila no se ha referido a Sasua López.

Cabe aclarar que López es uno de los "amores" más recordados por la exparticipante del reality de los colombianos, pues se dedica a trabajar como bailarina. Su talento la ha llevado incluso a trabajar de la mano de grandes artistas de música urbana de la talla de Maluma, Alexis y Fido, Reykon, J. Álvarez y hasta Karol G.

Por otro lado, se sabe que tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de Greecy Rendón cuando estuvo en ‘Ritmo Salvaje’, dándole vida así a un personaje conocido como ‘La Chama’.

