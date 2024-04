Desafío 20 años: Karen tapa el baño de la casa Alpha y causa risas en sus compañeros: "cochina"

El capítulo 11 del Desafío 2024 comienza con los participantes de Alpha, Beta, Gamma y Omega disfrutando del inicio de un nuevo ciclo, pues tienen la posibilidad de alimentarse adecuadamente para enfrentar cada una de las pruebas. Cuando todos se preparan para recibir el llamado de Andrea Serna, Karen protagoniza un divertido momento en la casa morada.



¿Qué le pasa a Karen, participante del Desafío 2024?

Mientras los hombres y las mujeres del grupo se organizan en el área del lavabo, Karen entra al retrete; sin embargo, rápidamente llama la atención al pedir la ayuda de sus compañeras debido a que la cisterna no descarga su contenido.

Afortunadamente, la situación es tomada con mucho sentido del humor por sus colegas, quienes bromean y se apresuran a auxiliarla para salir de aprietos. Es, de hecho, Mapi la que se encarga de dejarle la bomba para el sanitario junto a la puerta.

“Yo nunca he sido capaz de destapar un baño, así que voy a intentarlo", revela antes de conocer que la competidora entró al servicio. Y continúa: "Ahí le dejo el destapador, yo venía con voluntad porque no había adorno, pero ya así, no le meto nada”, agrega de manera jocosa.

Beba no se queda atrás, ya que aprovecha para recordar que Mapi había mencionado hacía unos minutos que no podían utilizar esta zona de la propiedad debido a que tenía un ligero problema, lo que causa desconcierto en la joven que está un poco desesperada con la situación.

“¿Karen estás bien? (…) ¿Tú no escuchaste cuando Mapi dijo 20 mil veces ‘oigan, el segundo baño no funciona’? Nadie entró ahí”, dice la desafiante, a lo que la mujer contesta: “no, no escuché”, al mismo tiempo que hace la mímica de tocarle la cara con las manos sucias.

Beba se aparta del camino para evitar que le impregne algún tipo de sustancia y grita. Mapi, que permanece frente al espejo, se queda quieta y levanta los brazos en señal de rendición para que no la molesten.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

