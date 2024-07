Don Jediondo llega a Omega e intenta hacer twerking, ¿rompe las reglas del Desafío?

Aunque parezca un castigo fácil de lidiar, los integrantes de Omega sufren con la llegada de Don Jediondo a su casa, pues en su primera visita solo tienen risas al verlo intentar hacer twerk y el sonido de su particular gallo, no obstante, esto no dura mucho tiempo.

El hecho de que bote sus cosas a la piscina, ingrese a la lacena cuando está prohibido y les lleve una papayera en mitad de la noche causa que los desafiantes se desesperen por la falta de descanso antes de un Box Negro.

Alejo le hizo una tierna revelación a Luisa en el Desafío

Antes de dormir, ya que comparten la misma cama, Alejo aprovechó para decirle a Luisa los sentimientos que tiene hacia ella, dado que en el tiempo que se han conocido en el Desafío han logrado consolidar una gran amistad y se han vuelto en los líderes de Omega.

Es por esta razón que le mencionó que le ha tomado mucho cariño y que confía en ella, por lo cual la quiere. A la vez, exaltó que como en cualquier momento pueden salir, él quiere dormir con ella, pues es una persona que vale la pena conocer.

En medio de esto, Alejo le aseguró a Luisa que está listo para lo que se venga y que si es necesario enfrentarse a Renzo lo hará, con la convicción de que es algo generado por la competencia y que su amistad afuera no cambiará.

Natalia se confesó con Alejo en el Desafío

Durante una charla en la casa Omega, Alejo se atrevió a preguntarle a Natalia sobre cómo surgió su relación con Kevyn, por lo que ella contó que lo que empezó siendo una cuestión de atracción terminó convirtiéndose en una química innegable, dado que se entendieron muy bien, a pesar de que eran conscientes de que él estaba en una relación.

Tras esto, se comparó con la novia del miembro de Beta al recalcar que a diferencia de la mujer, ella ve un enorme potencial en el desafiante y quiere que él comprenda que posee la capacidad de hacer cosas más grandes de las que se imagina.