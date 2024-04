Comparan a Karen, del Desafío 2024, con Zendaya luego de su desempeño en la prueba de Capitanas

El pasado 29 de abril se llevó a cabo el Desafío de Capitanas en el Box Amarillo, en el que se enfrentaron Karen, Darlyn, Anamar y Gaspar en una dura prueba para la que se necesitaban habilidades como la fuerza, la resistencia y la puntería.

La ganadora resultó ser la líder de la casa Alpha, que celebró la noticia en frente de Andrea Serna, mientras les dedicaba la victoria a sus seres queridos. Seguida de la Súper Humana, que obtuvo una gran ventaja, se posicionaron Omega, Beta y Gamma, así que su representante tuvo que bajar la bandera naranja.

Comparan a Karen del Desafío con Zendaya

Las reacciones en redes sociales luego del ver el encuentro deportivo no se hicieron esperar, ya que muchos le expresaron su admiración a Karen no solo por ganar, sino por haber presumido ese nivel de estado físico cuando no ha dormido bien por su estancia en Playa Baja y tampoco ha comido en los últimos días.

Adicionalmente, varios aseguraron que la competidora tiene un gran parecido con la actriz de Hollywood Zendaya, recodada por su participación en películas como ‘Spiderman: Sin camino a casa’, ‘Duna’, Desafiantes’, ‘El gran showman’, entre otras producciones de renombre.

Un usuario identificado como Rafael en Twitter fue el encargado de iniciar la conversación al emitir el siguiente comentario: “Zendaya gana la prueba en el Desafío. Sin duda nos dio una excelente competencia”.

Este mensaje dio mucho de qué hablar, pues diferentes seguidores del reality afirmaron que este era una idea recurrente que tenían; sin embargo, agregaron que nunca se animaron a exteriorizarla.

“Creí que era la única que pensaba eso… Son muy parecidas”, “Grande Zendaya, actriz, cantante y participante del Desafío”, “Orgullo colombiano. Viva Colombia, viva Falcao”, “Gracias Zendaya, dejar su grabación de ’Dune’ para participar en el programa”, “yo sabía que ella se me parecía a alguien más”, son algunos de los tweets que se leen.

¿De dónde es Karen?

Es una modelo fitness de 21 nacida en Girardot, Cundinamarca. Pese a que creció con sus padres, a quienes considera el motor de su vida, hace ocho meses conoció al amor de su vida a través de una aplicación de citas y se fue a vivir con él a París, Francia.

