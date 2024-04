Andrea Serna se le midió a su propio Desafío en grupo, pero todos perdieron, ¿de qué se trató?

Andrea Serna lleva varios años siendo la presentadora del Desafío y en el cumpleaños número 20 del reality de los colombianos se ha robado todas las miradas debido a su contundente personalidad y a la forma en la que ha interactuado con los desafiantes.

Los televidentes han tenido la oportunidad de verla en diferentes facetas, sin embargo, son pocas las ocasiones en las que la caleña se ha dejado ver detrás de cámaras, por eso se ha robado las miradas de los internautas.

Andrea Serna realizó una dinámica

Y es que compartió una dinámica en la que se divirtió junto a varias personas de la producción, incluyendo a María Fernanda Aristizábal y Emilia, su hija; todos se le midieron a sumarse a una tendencia en la que deben imitar a una cantante de ópera.

El mayor reto no era caer en la nota, sino que ninguno podía reírse de sus compañeros, aunque los ocho lo intentaron, todos perdieron en el primer intento, principalmente la presentadora, quien incluso lloró de la risa mientras aguantaba.

Allí es evidente que jamás llegó su turno de imitar, ya que para ese momento todos estaban muertos de la risa y no cumplieron con su propio Desafío. Debido a esto, los comentarios no se han hecho esperar en el perfil de la mujer.

“No entendimos muy bien el juego, todos perdimos de primeros 🤣”, escribió la Anfitriona del Desafío 20 años, “Si algo me queda claro es que todos perdieron y que ninguno canta”, “Era imposible no reírse 😂”, “Los hiciste perder a todos 😂”, se puede leer en algunos.

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales, Andrea Serna ha mostrado algunos detalles de las grabaciones, como la manera en la que se prepara para grabar o que su hija es una de sus mejores invitadas al set, de hecho, es fan de cada una de las pruebas.

De la misma forma lo ha hecho la quindiana María Fernanda Aristizábal, que este año estrena su rol en el Desafío, con algunas fotografías ha agradecido su paso por el reality y no solo esto, también se ha sincerado sobre sus momentos favoritos desde que es la Anfitriona del show.

¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años?

María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

