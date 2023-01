26 años

Ganador del Desafío Súper Humanos 2016

Para la primera edición del Desafío Súper Humanos, Ángel trabajaba como soldador y operador de máquinas pesadas.

Participó con la convicción de llevar el escudo de la Costa lo más lejos posible y lo logró. Se llevó el título como ganador del Desafío y 600 millones de pesos que le cambiaron la vida. Logró emprender varios negocios, arreglarle la casa a su mamá y darse el lujo de disfrutar de un año sabático luego de un fuerte accidente automovilístico en el que casi pierde la vida.

Ángel es originario de Galapa, población muy cercana a Barranquilla. Aunque ama su pueblo decidió emprender nuevos caminos y mudarse a Bogotá junto con su novia Hanny Mendoza, ex participante del Desafío, para buscar nuevas oportunidades de trabajo.

Este costeño juega baloncesto hace 12 años y reconoce que no se mata entrenando. Está confiado en sus capacidades, y según él, el Desafío no se gana con músculo sino con cabeza. Asegura que seguirá cantándole la tabla al que sea porque es fiel a sus convicciones y no se dejará comprar fácilmente.

Ángel espera en esta nueva oportunidad seguir demostrando el carisma y la potencia del caribe, tiene la convicción de que llegará nuevamente a la final y espera ser el primero en el podio del Desafío.