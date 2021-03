Somos un país que no sabe rendirse, una nación de súper humanos, ¡Desafío The Box! Cachacos, Llaneros, Pastusos, Costeños, Antioqueños, Amazónicos, Cafeteros, Vallecaucanos, Boyacenses, Santandereanos y Tolima Grande, cuando todos ellos descubran que solo unidos como nación saldrán adelante, alcanzarán la gloria. Desafío The Box, gran estreno lunes 15 de marzo a las 8:00 p.m.