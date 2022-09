¡La cuarta fue la vencida! Esto respondió Criollo en su inscripción para el Desafío The Box 2022

Neider Alexis Criollo Pacheco fue uno de los competidores que más llamó la atención en el Desafío The Box 2022 por sus habilidades y por su atlético cuerpo que lo hizo merecedor de infinitos halagos; por eso y a propósito de las inscripciones al Desafío 2023, que se encuentran habilitadas hasta el próximo domingo 2 de octubre a las 11:59 p.m ., quiso contar sobre su proceso para hacer parte de este programa.

Primero explicó que su objetivo era mostrarse como un deportista diferente y tratar de borrar el concepto que suelen tener muchas personas de que los modelos fitness son "flojos competitivamente".

“Yo no era un deportista sobresaliente con miles de medallas, solo algunas y no de forma profesional. Me quise mostrar como un digno modelo de la región y con otras virtudes y características que no tienen otros deportistas”, expresó el joven que ingresó siendo representante de la región de los Cafeteros.

Criollo explicó que para el vídeo que adjuntó en su formulario contó con la ayuda de un amigo y que para cuando apareció en el reality de Caracol Televisión ganó 280 mil seguidores, pues al ingresar contaba con 30 mil personas que lo apoyaban en la plataforma de Instagram.

Para finalizar la entrevista, el joven atleta de 23 años también relató cómo reaccionó cuando le dijeron que haría parte del programa: “Era un sueño muy grande que había luchado por mucho tiempo, era la cuarta vez que me inscribía y a pesar de la incertidumbre y nervios que sentí, fue más que todo felicidad”.

Así te puedes inscribir en el Desafío 2023:

Para registrarte debes ingresar aquí y diligencia todos los datos personales (nombres, apellidos, documentos de identificación, contactos de emergencia, redes sociales, estatura, peso, historial de lesiones físicas, enfermedades, etc.), carga un video en formato MP4 o MOV que puede ser tomado con el celular y adjuntar cinco fotografías.

