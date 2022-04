Grecia y Porto, de Alpha en el Desafío The Box, criticaron a Stephanie: "le salió su veneno"

El Desafío de Sentencia, Premio y Castigo dejó múltiples temas de conversación para los Súper Humanos de Gamma, Alpha, Beta y Omega, pues las alianzas, victorias y derrotas dividieron opiniones durante la emisión del capítulo. Uno de los momentos más memorables, fue precisamente cuando el equipo morado habló sobre un comentario que hizo Stephanie, del grupo rosado.

De acuerdo con lo que conversaron en medio de la noche, la participante emitió un mensaje en el que señalaba que, de ganar la prueba, les devolvería el "favorcito" a ellos, lo que fue interpretado como una "pulla" que dejó salir a la luz pública su verdadera personalidad.

"La verdad, con todo respeto, ella no me termina de entrar(...) no la siento sincera", comentó Valkyria. Sus compañeros asintieron y se apresuraron a destacar: "sí, pero hoy le salió su veneno suave ahí, lo camufló".

Okendo, por su parte, aseguró que había probado "finura", pues desde que regresó a la competencia para sustituir a la exparticipante que tuvo que abandonar el reality por una lesión, dio la impresión de ser una "modelito" o de trabajar en temas asociados.

El capítulo dividió opiniones en redes sociales no solo por los comentarios sobre Stephanie, sino también por la alianza entre Gamma y Alpha que surgió en el terreno de juego, pues muchos desafiantes consideraron que fue una manera "sucia" de salvarse del castigo y de librarse de la posibilidad de recibir los chalecos de sentencia para ir directamente al Desafío a Muerte.

