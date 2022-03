¡Su historia en el Desafío ha terminado! Skirla cuenta detalles exclusivos de este triste momento

Andrés Mauricio Ramírez Muñoz fue apodado Skirla por desactivar explosivos usando una contra carga mayor, dejando todo literalmente en esquirlas. Este policía es entrenador antisecuestro, lleva 18 años en la institución y está a solo dos de jubilarse. Es directo, disciplinado, conciliador y estricto. Por su trabajo suele dar órdenes, pero también sabe seguirlas.

Luego de un difícil Desafío a Muerte junto a Juan Pablo, Beto y Carballo, a Skirla le llegó el momento de abandonar la competencia, pues como él mismo lo expresó en exclusiva para caracoltv.com, no le fue bien en la prueba, ya que tenía sus brazos y piernas con mucho dolor. No obstante, siempre trató de dar lo mejor de su parte.

“A la final no me voy triste, me voy feliz porque pude cumplir uno de mis sueños y es llegar al Desafío, en donde se presentan muchos jóvenes de Colombia, pero muy pocos lo pueden lograr”, expresó el exparticipante.

Como lo expresó Skirla en la entrevista, ahora que está fuera del Desafío The Box piensa seguir con su profesión, sin embargo, primero espera tomarse unos meses de descanso para poder compartir con su familia.

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.