"Quería la revancha conmigo": el comentario de Tarzán que disgustó a Ceta en el Desafío de Capitanes

A lo largo del Desafío The Box , los televidentes han sido fieles testigos de la rivalidad que se ha formado entre algunos equipos, tal es el caso de Alpha y Beta. Recientemente, los capitanes de cada una de las cuatro casas tuvieron la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos en el terreno de juego para evitar que sus grupos fueran desintegrados y que, con ello, bajaran sus banderas de la Ciudad de las Cajas.

Mira también: Solo hay tres casas en competencia: así quedaron conformados los equipos del Desafío The Box

Publicidad

El primero en cruzar la línea de llegada fue Tarzán, seguido de Ceta, Duván y Criollo. Tan pronto como el representante llanero finalizó la prueba y recibió múltiples halagos por parte de sus compañeros, el ganador del Box Amarillo hizo un comentario en forma sarcástica que causó un poco de molestia en el Súper Humano, pues daba la impresión de que estaba retándolo.

"Lo logré, lo logré (...) usted quería la revancha conmigo, dígalo", comentó con un atisbo de gracia, a lo que el desafiante, cansado por la prueba, asintió de manera seca.

Luego de que Andrea Serna anunciara que Gamma era la última casa en seguir con vida, se dispuso a felicitar a quienes resultaron victoriosos y aprovechó el espacio para pedirle a Criollo que les enviara un mensaje de aliento a sus compañeros que seguían de cerca la transmisión.

Publicidad

Te puede interesar: La desaparición de Omega rompió corazones y así fue la reacción de los colombianos en redes

"Que me perdonen por dejar caer este sueño llamado Omega, sé que va a dar lo mejor de ellos en el equipo que les toque", fueron las palabras que pronunció el participante en medio de lágrimas.

Publicidad

En Omega la situación no parecía ir mejor, pues Karla no dudó en señalar que lo sucedido es una lección de humildad para su coequipero, pues durante varios ciclos les pedía a las mujeres tener un mejor desempeño en la arena, lejos de imaginarse que muchas veces los Súper Humanos pueden exponer todo su potencial, pero los resultados no siempre son los esperados.