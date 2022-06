Ni para un equipo ni para otro: Maleja se robó la atención por reírse de la calavera que sacó Alpha

Durante la más reciente prueba del Desafío The Box, muchos competidores salieron molestos por las alianzas que se formaron en el terreno de juego y por las que no se cumplieron. Algunos de ellos fueron precisamente los integrantes de Gamma, pues notaron cómo sus contrincantes llegaron a un acuerdo que no les tomó mucho tiempo, ya que Beta se sintió en cierto modo traicionado por no haber ganado en el Box Rojo.

Mira también: ¿Se ve muy diferente? Así lucía Karla, exparticipante del Desafío The Box, con unos kilos de más

Publicidad

Luego de la exigente competencia, los Súper Humanos se reunieron como de costumbre con Andrea Serna para dar a conocer quiénes se llevarían el castigo y destapar una de las fichas que tiene el tablero millonario. En esta oportunidad fue Karina la encargada de llevar la buena suerte a su equipo; sin embargo, todos se llevaron una gran sorpresa cuando infortunadamente sacó una calavera, que significa que se van con los bolsillos vacíos.

Te puede interesar: Conoce a Fuad y Jonathan, los sensuales hermanos de Samir, participante del Desafío The Box

Publicidad

Ante el hecho, la participante pidió excusas a sus compañeros por haberlos defraudado; no obstante, la reacción de Maleja llamó de inmediato la atención de los internautas, pues se apresuraron a comentar en plataformas digitales como Twitter que la capitana en cierta forma tomó con sentido del humor que ninguno de los equipos aliados se llevó el dinero por el que estaban peleando.

LA CARA DE MALEJA CUANDO ALPHA SACÓ LA CALAVERA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #DesafioTheBox2 — DD (@DD_view) June 8, 2022

Cabe resaltar que en el tablero se encontraban situadas otras cifras como cinco, diez y hasta 20 millones de pesos. Lo cierto es que minutos después, el equipo morado recibió el llamado en el televisor de su casa para sentenciar a la cuarta mujer del ciclo, seleccionando de esta forma a Maleja para acompañar a dos de sus coequiperas y a Stephanie en el Desafío a Muerte.

Publicidad