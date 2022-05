Las mejores reacciones al comentario de Alexa: "Me hicieron una tarzanada"

En el último capítulo del Desafío The Box se vivieron varios momentos emocionantes, pues después de una prueba en el Box Arcoíris que requería de concentración y puntería, los ganadores de Gamma tuvieron que escoger a la mujer sentenciada e invitada al Cubo.

Sin dudarlo ni un segundo, Duván, el capitán del equipo naranja pensó en Alexa, pues en ocasiones anteriores ya había expresado su deseo de compartir una noche con ella en ese lugar tan especial.

Un comentario de Alexa, participante que practica Crossfit, y que generó varios memes en redes sociales, fue su reacción al recibir la invitación que decía: "Llegó la hora. Atentamente: Tu mono...", a lo que ella expresó de forma jocosa:

"O sea, me hicieron una tarzanada. Me sentencian y me invitan al Cubo", inmediatamente sus compañeros reaccionaron con varias carcajadas y comentarios como el de Karina: "emborráchelo y sáquele información". Al único que no le causó gracia fue al capitán Tarzán.

Una “Tarzanada” Alexa esta que le quita el puesto de payaso a Juanpa JAJAJAJAJ#DesafioTheBox #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/VKZkY48Hoq — Carl (@CarlChimbas) May 5, 2022

Varios aprovecharon para recordar los memes e imágenes de Tiffi, participante de la anterior edición del Desafío The Box.

ALEXA: me hicieron una TARZANADA, me sentencian y me invitan al cubo 🤣🤣🤣 #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/LPDyLtK7yN — Mr. Spoilers (El chisme nos mueve) (@MrSpoiler8) May 5, 2022

Alexa, la competidora que representa a los vallecaucanos, se refería a lo sucedido en un ciclo anterior donde Tarzán, capitán de Alpha, invitó a Porto a pasar una noche especial y luego la sentenció a muerte, incumpliendo la promesa que le había hecho de protegerla a toda costa.

«¿En qué momento nos convertimos en Gamma?»



«Me hicieron una tarzanada» - Alexa la poeta del #DesafioTheBox2



La amoooooo y por supuesto así se toma una sentencia a la muerte, amo a Alpha en general a excepción de un tal Tarzan. pic.twitter.com/jI8KPBGhY8 — Pedro Luis (@dropeul) May 5, 2022

El hecho causó gracia entre los seguidores del reality, pues Tarzán se encontraba muy molesto en ese momento por las críticas de sus compañeros por haberse dormido en plena prueba cuando Karol intentaba encestar.

#DesafioTheBox2

Alexa: Me hicieron una tarzanada

Colombia / Tarzán pic.twitter.com/D5tfmpYAlm — we found love (@rihhmygal) May 5, 2022

Al recibir la sentencia, Alexa también expresó en medio de risas: ¿En qué momento nos convertimos en Gamma?".

#DesafioTheBox2 #DesafioTheBox



Alexa: ¿En qué momento nos convertimos en GAMMA?



Todos: pic.twitter.com/E6V0IUOFAR — 𝕁 𝕦 𝕡 𝕚 𝕥 𝕖 𝕣  (@J_David2404) May 5, 2022