En el Desafío The Box se despide una importante competidora, ¿hay alegría en sus rivales?

El resultado de una difícil prueba en el Box Negro tiene muy felices a las tres participantes que lograron asegurar su permanencia en el Desafío The Box , pues son conscientes del gran valor que esto tiene, dado que el duelo fue entre cuatro poderosas mujeres dentro de la competencia.

No obstante, Maryam no puede evitar sentirse triste por tener que despedirse de la Ciudad de las Cajas, ya que estaba segura de que tenía las habilidades para llegar más lejos.

Te puede interesar: Felino, el exparticipante del Desafío The Box 2023 que conduce por sus sueños

Al hacer su intervención, Aleja le comenta a Andrea Serna que antes de empezar la prueba se sentía bastante tranquila, pues sus compañeros de Alpha han logrado transmitirle seguridad, calma y confianza, algo que ejecutó a la perfección.

Conoce más: Él es Germán Calderón, el camarógrafo del Desafío The Box que ha estado en 9 ediciones del reality

Con respecto a Guajira, esta miembro de Gamma detalla que el resultado va dedicado para ella misma, pues pudo demostrarse de qué es capaz y que aún tiene un enorme potencial en cada uno de los boxes, exaltando que no quiere echarle en cara nada a quienes decidieron hacerla portar el chaleco.

Publicidad

Finalmente, Juli, quien se muestra con una gran sonrisa, menciona que a pesar de que su corazón está agradecido y de la mano con Alpha, pues construyó grandes amistades allí, ahora está mentalizada en Beta y quiere dejarlo todo con este equipo.

Lee también: Desafío The Box 2023: Saskya aclaró si Gamma la presionó para terminar la prueba luego de lesionarse

En cuanto a Maryam, quien es la eliminada en esta ocasión, la participante dice que aunque le duele dejar la competencia, se siente feliz porque logró uno de los propósitos que tenía en su vida.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.Te puede interesar: Sebastián Martino, juez del Desafío The Box, reveló si es casado y varias curiosidades de su vida



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.