Byron entrega los chalecos de sentencia del Desafío The Box 2023 en Beta y Gamma

Los participantes de Alpha, Gamma, Beta y Omega que asistieron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios regresan a sus respectivas casas para hablar no solo del desempeño que tuvieron en la competencia, sino para analizar cuáles podrían ser los otros sentenciados del ciclo.

Luego de haber resultado ganadores, los miembros de la casa morada se reúnen y determinan a dónde enviarán los chalecos. En esta oportunidad, es Byron el que queda elegido como emisario, por lo que se apresura a llevar las cajas hasta Gamma y Beta.

Mira también: Bogdan y Byron les dieron un regalo a Sara y Valeria en el Desafío The Box y en redes reaccionaron

Primero llega a donde está el grupo azul; sin embargo, antes de dar a conocer el veredicto de sus compañeros, tiene un pequeño encuentro con Valeria, a quien le compró una picada en medio de la subasta. Cabe aclarar que la joven le mencionó a Ricky que tuvo intenciones de rechazar el gesto, debido a que tiene novio fuera de La Ciudad de las Cajas.

"Muchísimas gracias, estoy muy agradecida contigo porque disfruté mucho la picada, la valoro demasiado, sirve mucho tener esa energía, entonces siempre te agradeceré eso por estos días", señala la desafiante, a lo que él contesta: "lo sé, me alegra que la hayas disfrutado y fue un gesto que quise tener contigo".

No te pierdas: Bogdan y Byron aprovechan La Subasta para coquetear con dos mujeres, ¿quiénes son?

Publicidad

Posteriormente, procede a ponerle la prenda a Kaboom, señalando que todos confían en su potencial físico, pues ya ha demostrado que tienen todas las habilidades para derrotar a los Súper Humanos en pruebas que requieran equilibrio, fuerza, puntería y más.

El recorrido no termina allí, pues también pasa por la casa naranja, donde los ánimos parecen estar un poco tensos. La mujer que deberá defender su cupo en el reality es Caro, que teme que pueda quedar eliminada de la producción de Caracol Televisión, a pesar de que sus colegas intentan levantarle la actitud.

Te puede interesar: Los chalecos de sentencia causan conflictos en los equipos, ¿quiénes los reciben?

"Vamos Caro, guerrera. Vas a demostrarlo, yo sé que sí. Así te ves más fuerte, más poderosa", le dice Mai mientras los demás la aplauden y le dan fuerza para darla toda inlcuso cuando tiene una pequeña lesión en la pierna.

Publicidad

Byron, finalmente, se despide de los competidores no sin antes desearles muchos éxitos y se dirige de nuevo a su casa.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?