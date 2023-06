Capítulo 63 Desafío The Box 2023: El primer Box Negro de la etapa llegará con poderosos duelos

La nueva etapa del Desafío The Box 2023 cuenta solo con dos equipos, Alpha y Beta. Los desafiantes se han enfrentado en el primer ciclo y esto dio como resultado la victoria de la casa morada dos veces y de la casa azul las otras dos veces.

Debido a esto, cada equipo tuvo la oportunidad de sentenciar a un hombre y a una mujer, Byron y Daniela irán al Box Negro representando a Alpha, mientras que Iván y Juli serán los encargados de mantener a Beta con sus ocho integrantes.

Las dos mujeres y los dos hombres tendrán que enfrentarse a muerte y solo dos de ellos regresarán a la competencia, ¿quiénes lograrán vencer a sus contrincantes?

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.