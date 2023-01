Vallecaucanos defienden a Juliana luego de la eliminación del Desafío Super Regiones

La tristeza invadió a los Vallecaucanos al término del Desafío a Muerte, luego de ser eliminados por los Cafeteros en una prueba de relevos, en la cual ambas regiones entregaron todo para sobrevivir un ciclo más de la competencia. Sin embargo, quien no salió bien librada fue Juliana al recibir la mayoría de la culpa por la eliminación.

“Vi el capítulo, empezaron muchos comentarios, muchos de apoyo, otros no tanto y realmente los acepto de buena manera. Entiendo la rabia que tenían, acepto las críticas constructivas que me quieran dar… era mi debilidad y justamente me la pusieron en una prueba de muerte”, expresó Juliana.

A pesar de que no tuvo un buen desempeño durante la prueba de equilibrio, sus compañeros no la dejaron sola en este difícil momento y señalaron que siempre entregaron todo por su región.

“Viendo la prueba pude analizar que los obstáculos anteriores los pasó mejor que los hombres cafeteros, cuando vi ese desarrollo canté victoria antes de tiempo, igual siempre tuve confianza en Juliana, sé que estuvo intentando de mil maneras posibles”, fue el mensaje de Fabio para su compañera.

Por otro lado, en lo que compete al desarrollo de las competencias, Yenny se refirió al error que tuvo dentro del cuarto oscuro durante la prueba de Salvación, el cual les costó salvarse y una sanción para el equipo, al igual que quedar como una tramposa, pero para ella fue antideportivo y no fue justo que Tolima Grande se pusiera de acuerdo para sacar una bola del cuarto y no hayan recibido el mismo castigo, algo en lo que su compañero Lukaku también estuvo de acuerdo.

Al finalizar, Lukaku le dejo un mensaje a todas las personas que estuvieron apoyándolos y en especial a los niños: “Gracias a todos los que nos apoyaron, a los niños que se sintieron identificados conmigo, gracias por sus buenas energías, me sacaron lagrimas.”

