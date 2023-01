Especialidad deportiva: Canotaje

Esta fuerte indígena, perteneciente a la comunidad Bora del Caquetá, desde niña disfrutó vivir en medio de la naturaleza, del río, de los cantos indígenas y los animales. Siempre le gustó el deporte y fue así como empezó con el atletismo, disciplina en el que no le iba mal, pero un entrenador de canotaje vio su potencial y la invitó a practicarlo, cambiando así su vida.

Publicidad

En el 2005 empezó con este deporte en el que encajaba perfectamente, porque requiere fuerza y tenía contacto con la naturaleza y, luego de tres años de duro trabajo, se coronó campeona nacional de canotaje.

Es una persona muy disciplinada, enfocada al cumplimiento de las metas, perseverante y constante. Perfeccionista e impaciente, le gusta que se cumplan los objetivos que se traza. No tolera que la gente sea perezosa, que no sean transparentes, que pasen por encima de los demás y que no tengan respeto por el otro.

Siempre quiso estar en el Desafío para competir y poner a prueba todas sus habilidades. Es el momento de representar a su bella tierra y que el debut de los amazónicos en este programa sea recordado para siempre.