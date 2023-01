“Trato la discapacidad y los problemas con alegría y con humor”: Charly Neme

Además, da detalles de lo que significó para él obtener el bronce con su equipo en los pasados Juegos Parapanamericanos y de su preparación para competir los próximos Juegos Paranacionales.

“Ahora me siento feliz, me siento alguien completo, aunque físicamente parece que no, pero me siento alguien completo”, expresa Neme.

