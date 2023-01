Mira en vivo a Gorillaz, Red Hot Chili Peppers y The Killers en el Festival Austin City Limits 2017

Este fin de semana en Zilker Park, Austin Texas, será fuera de lo común. Llega la versión 16 del Festival Austin City Limits con un cartel de lujo y para todos los gustos. Durante tres días los asistentes podrán disfrutar de una gran oferta de música, arte y gastronomía.

El Austin City Limits presentará en esta edición a más de 148 artistas que mostrarán sus proyectos musicales a foráneos y nativos. Jay Z, Martin Garrix, The XX, Red Hot Chili Peppers, The Killers y Gorillaz son algunos de los principales artistas que estarán presente en esta fiesta musical.

Géneros como rock, indie, country, folk, electrónica, entre otros, desfilarán durante este fin de semana en ocho escenarios para brindar una experiencia única a los amantes de la música.

Artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers, The Killers, Gorillaz, Ryan Adams, The Head And The Heart y Foster The People podrás disfrutar en vivo a través de Red Bull Tv.

Programación en vivo:

