Más de 20 años de carrera llegarán a la tarima de Corferias próximamente con Tegan and Sara, dos gemelas que se muestran de manera contundente como grandes representantes de la escena indie pop, prometiendo uno de los shows más esperados del Almax.

Las canadienses Tegan Rain y Sara Quin son las cabezas de un proyecto que muestra como credenciales haberse ido de gira con grandes como Neil Young, The Killers, The Pretenders, Gogol Bordello y Weezer, entre otros. Además, han sido reconocidos por colaboraciones con bandas de la talla de Death Cab for Cutie, AFI, entre otros.

Publicidad

Tegan and Sara comenzaron su carrera en 1995, cuando ambas hermanas se decidieron a sacar adelante su proyecto musical aún estando en el bachillerato. Luego de ganar una competencia musical, pudieron firmar con un sello discográfico y empezar a figurar internacionalmente.

Tienen once discos de estudio, una discografía que repasaremos durante su presentación en el Festival Almax. Cabe anotar que son grandes abanderadas de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI tanto en su natal Canadá como en Estados Unidos. Conoce todos los artistas aquí.