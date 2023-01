Sylvester Stallone estaba dispuesto a sumarse al boicot contra los Óscar

Aunque el actor Sylvester Stallone podría recibir el Óscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'Creed: La leyenda de Rocky', le ofreció al director de la película Ryan Coogler no asistir a la ceremonia de premios para mostrar su rechazo al hecho de que el cineasta y su compañero de reparto, Michael B. Jordan, -los dos de raza negra- no hubieran recibido ninguna nominación.

"Recuerdo haber hablado con Ryan Coogler cuando esto [la controversia sobre la falta de diversidad en los nominados a los Óscar] pasó. Le dije: 'Ryan, ¿cómo quieres manejar esto? Porque realmente creo que eres el causante de que yo esté aquí. Si quieres que vaya, iré. Si no quieres, no iré'. Y me dijo: 'No, yo quiero que vayas'. Ese es el tipo de persona que es. Quiere que asistamos y representemos la película", contó a los medios en el almuerzo para los nominados de este lunes.

El actor también sugirió que Jordan debería haber sido nominado al Óscar a Mejor Actor.

"Cada vez que miraba a los ojos a Michael Jordan como actor pensaba que me estaba haciendo mejorar. Creo que deberían haberle respetado más y prestado más atención", explicó.

Después de que surgiera la polémica, la Academia emitió un comunicado en el que prometía doblar el número de mujeres y de personas de distintas razas entre sus miembros para 2020, una medida que el actor espera que cambie las cosas.

"Al final el talento tendrá éxito. Es una cuestión de que se dé un nuevo paradigma y una nueva forma de pensar", añadió.