Leonardo DiCaprio no se le mediría a volver a rodar una película como 'El Renacido'

El actor Leonardo DiCaprio tuvo que soportar durante el rodaje de 'El renacido' -donde da vida al explorador Hugh Glass, herido por un oso y abandonado a su suerte por sus compañeros- siete meses de temperaturas bajo cero, habiendo llegado incluso a dormir dentro del cadáver de un caballo; unas condiciones extremas que no quiere volver a repetir, a pesar de haber ganado un Globo de Oro y haber sido nominado a Mejor Actor en los Óscar por su actuación en la película.

"No he vuelto a estar en un clima frío desde hace seis o siete meses. Algo en los ojos de Alejandro González Iñárritu me hizo creer en esta historia. Pero no sé si seré capaz de volver a hacer una película como esta en lo que me queda de carrera", contó a la agencia de noticias Bang Showbiz en el estreno de 'El renacido' en Londres, donde la temperatura era gélida en la alfombra roja.

Aunque los recuerdos de las dificultades del rodaje siguen presentes, el actor está muy orgulloso de haber sido parte la historia.

"Estamos todos muy orgullosos de ella. Es increíble hacer una película como esta, es algo tan experimental... Consiste en la adaptación a tus circunstancias, en la supervivencia y perseverancia del espíritu humano", añadió.

Leonardo estuvo acompañado en la alfombra roja del estreno europeo por sus compañeros de reparto Tom Hardy, Domhnall Gleeson y Paul Alexander.

