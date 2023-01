Kate Winslet no boicoteará los Óscar para apoyar a Leonardo DiCaprio

A diferencia de otros actores como Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith, Kate Winslet no boicoteará la gala de los Óscar el próximo 28 de febrero porque quiere estar presente cuando su amigo Leonardo DiCaprio -que está nominado en la categoría de Mejor Actor por su papel en 'El Renacido'- gane la codiciada estatuilla, ya que está convencida de que este año por fin conseguirá llevarse a casa el premio.

"Para ser sincera, este año ha sido extraordinario para las mujeres, así que me daría la sensación de estar decepcionándolas si no fuera. Y además tengo la sensación de que este va a ser el año de Leonardo. Él es mi amigo más íntimo y no puedo imaginarme la posibilidad de no estar allí para apoyarle", explicó Kate a BBC.

La amistad entre Kate -que también está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Steve Jobs'- y Leonardo se remonta casi dos décadas atrás, cuando ambos protagonizaron una de las mejores historias de amor en el cine en 'Titanic'. Desde entonces, la admiración y el aprecio que ella siente por su amigo no ha hecho más que crecer.

"Es una persona sólida y leal. Es un amigo maravilloso, siempre lo ha sido y no solo para mí, sino para todo el mundo a su alrededor. Todavía conserva los amigos que tenía cuando hicimos 'Titanic'. En muchos sentidos no ha cambiado ni un pelo, pero en otros sentidos ha cambiado radicalmente. Es mejor actor ahora que antes. Creo que es incluso más atractivo. Y a mí me parece que ahora está más centrado de lo que lo había estado nunca antes, lo cual es extraño, sinceramente, teniendo en cuenta todo lo que sucede a su alrededor. Es una persona muy centrada y tranquila, en ese sentido es distinto a como era hace 20 años", explicaba Kate a People.