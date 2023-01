Alejandro González Iñárritu siente 'compasión' por Donald Trump

A pesar de los comentarios racistas que Donald Trump ha realizado en varias ocasiones sobre los emigrantes mexicanos, el director Alejandro González Iñárritu no puede evitar sentir cierta lástima de él porque, desde su punto de vista, el empresario es únicamente un "pobre hombre" y un "amargado".

"Lo que siento es un poco de compasión. Es parte de la ignorancia que nace del miedo y los prejuicios de encontrarse alteridad y de sentirse amenazado. Ser tan rico y estar tan amargado... es un pobre hombre cuya única posesión es el dinero", afirmó el mexicano en una entrevista al podcast 'Studio 360' de WNYC.

Pese a todo, el cineasta considera que el discurso de Trump es irresponsable e increíblemente peligroso porque despoja a los mexicanos de su "humanidad".

"Cuando generalizas de esa manera, lo único que consigues es quitarle la humanidad y la integridad a las personas. Históricamente, esa ha sido la forma en la que le han sucedido cosas horribles a la humanidad", añadió.

Para Iñárritu, que acapara doce nominaciones a los Óscar con su película 'El renacido', el dinero nunca ha sido lo más importante en su vida, razón por la que decidió dedicarse al cine aunque en el fondo fuera consciente de que se ganaría mejor la vida dedicándose a preparar tacos en algún restaurante.

"Desde luego no soy muy rico. Me irían mejor las cosas haciendo tacos. Pero me siento rico en muchos otros aspectos", confesaba Iñárritu en The Wall Street Journal.