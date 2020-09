La Catedral de Sal de Zipaquirá está lista para su reapertura este 1 de octubre

View this post on Instagram

Todo listo para nuestra reapertura el 1 de octubre, a partir de esta fecha te esperamos para que te conectes con las maravillas de la sal que encuentras solo en nuestro #ParquedelaSal. - Tras más de 6 meses de cierre retomaremos las experiencias únicas en nuestra Primera Maravilla de Colombia, y estamos felices, nuevamente seremos el escenario para crear los mejores recuerdos. - #CatedraldeSal #ZipaquiráCalidadDeVida