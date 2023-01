“Después de esto tendremos niños más resilientes y autónomos”: profesora Luisa Suzunaga

Un viernes, en una Bogotá ya nerviosa por las rápidas y extremas medidas que tomaban el Gobierno local y Nacional para combatir la inminente propagación del COVID-19, quizá esta fue la despedida de muchos educadores que no imaginaban los retos a los que se enfrentarían: “¡Chiquitos, nos vemos el lunes!”, pero ese lunes no llegó, como narra Luisa Suzunaga.

Suzunaga es profesora de primaria en un colegio bilingüe alemán, “sus chiquitos” son niños entre 7 y 8 años. Así se despidió de sus niños el viernes antes de que iniciara la cuarentena y revela que, como los niños están acostumbrados al cumplimiento de las promesas, explicarles que ya no se verían el lunes y sin saber cuándo volverían a encontrarse en persona no fue nada fácil.

Publicidad

Es una mujer optimista, alegre, pero al hablar con ella se le nota la nostalgia en su mirada de aquellos tiempos en los que podía abrazar a sus alumnos y estar atenta para enseñarles y acompañarlos en su salón de clases.

“Hace falta estar allí con ellos, es muy duro estar en la distancia y no poder guiarlos en persona”, dice mientras resalta un brillo en sus ojos que delata su amor infinito por educar.

¿Cuáles han sido los mayores retos para implementar educación virtual en niños?

“Para nosotros, como profesores, ha sido más duro lidiar con los papás que con los mismos niños, sin desconocer que para los niños sea difícil, pero el manejo de cómo enseñarle a tu hijo, tú tienes otro plan, tú como papá tienes otra visión de tu hijo. Ver que el niño se desconcentra, no presta atención, que no quiere hacer, es difícil para los papás", por eso han tenido también que acompañarlos emocionalmente e idearse estrategias para guiarlos.

Publicidad

Luisa Fernanda está consciente de que en otras latitudes del país la realidad es mucho más complicada y hasta dolorosa, pues es luchar contra las adversidades al no tener acceso a la tecnología, o estar en un pueblo apartado donde ni siquiera servicios básicos hay.

Estos tiempos tampoco han sido fáciles para quienes tienen la tecnología a disposición. Ella asegura que ha sido muy complejo educar en estos tiempos de cuarentena pues no solo es crear nuevas herramientas para impartir conocimiento sino hacerles un acompañamiento a los padres para quienes es difícil atender a sus niños y también trabajar desde casa.

Publicidad

“Una de las estrategias que les enseñamos a los papás fue ‘el semáforo’. Entonces les hemos explicado a los papás que hagan un semáforo y le expliquen al niño que si está en rojo, no pueden interrumpir por nada del mundo; si está en amarillo, quiere decir que puedes interrumpir si es muy grave y si está en verde puedes venir y te puedo ayudar”, detalla Suzunaga.

Estamos acostumbrados a ver a los niños rodeados de tecnología, pero quizá no nos habíamos detenido a pensar en explotar su uso educativo. “Me tocó enseñarles a los niños a la distancia incluso cómo usar el teclado del computador, porque nuestros niños han estado en contacto con la tecnología, pero de manera táctil, nunca han escrito en un teclado o usado un mouse, entonces me encontré con mis niños frustrados porque 'no me dan los dedos', 'no sé cómo escribir', por ejemplo".

Publicidad

La creatividad se ha vuelto la mejor aliada de los educadores, independientemente de dónde estén y la situación económica.

“Todos nos hemos tenido que volver youtubers, influencers, vloggers, dejar la pena y los miedos de lado porque tenemos que seguir instruyendo a nuestros niños y en la distancia es más difícil mantener su atención, no podemos esperar que estén horas frente a un computador. Eso no lo podemos hacer ni permitir, entonces hay que buscar herramientas”, dice Luisa Fernanda que ahora tiene también un canal de Youtube a través del que sube tutoriales para hacer más didácticas las clases con sus chiquitos.

Profesores, maestros, educadores de todos los niveles, en todas las latitudes de Colombia, solo queremos decirles: ¡Gracias! Ustedes son, junto con nuestros niños, el motor de la sociedad, ustedes nos están enseñando unos nuevos tiempos que también están aprendiendo. Estamos aprendiendo todos y juntos saldremos adelante. ¡Feliz Día del Maestro!