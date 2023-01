Video: ¡Muy eufórico! Así se veía Chester Bennington en ‘Carpool Karaoke’

A través de su cuenta de oficial de Facebook, la banda ha publicado el video en memoria a su amigo, Chester Bennington, quien se quitó la vida el pasado 20 de julio.

El capítulo fue grabado el 14 de julio y fue emitido con el fin de rendirle un homenaje al cantante. El video comienza explicando a través de un mensaje que se emite con el consentimiento de su familia y de sus compañeros de trabajo.

El video dura más de 20 minutos donde Chester se ve alegre y feliz cantando canciones como ‘More like me, less like you’ de Linkin, ‘Hey ya!’ de Outkast y ‘Under the Bridge’ de Red Hot Chili Peppers.

Linkin Park es entrevistado por el actor Ken Jeong, humorista recordado por su papel Mr. Chow en la comedia ‘Qué paso ayer’.

La agrupación realizará un homenaje el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bolw de Los Ángeles.