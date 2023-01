Día 1: Mi primera vez fue en la Bahía de Halong

Amanecimos en la Bahía de Halong, uno de los sitios más hermosos del mundo!!!!!¡Esto es de locos! Es un privilegio estar en este sitio del Planeta que es Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO y según la realidad, es impresionante verlo en vivo y en directo.

Aunque el hotel donde pasamos la noche no queda en plena Bahía, gracias a Dios mi cuarto tenía un balcón con buena vista para disfrutar del panorama; claro que, saben qué? he notado aquí en Vietnam que en las mañanas la visibilidad es muy poca, hay muchísima bruma, lo que le da un toque enigmático y misterioso a estos paisajes exóticos que se ven por estos lares.

Las montañas son impresionantes, se parecen a las que uno dibujaba en el colegio cuando era niño, que eran como 'bollitos', como 'morros'. En realidad son montañas de piedra caliza que forman un paisaje espectacular.

Hoy me levanto con esas cosquillitas en el estómago porque empieza el reality ya en serio. Tendré el primer encuentro con los aventureros y eso viene siendo como un examen para mí, pues es clave que tengamos empatía, que entiendan mis instrucciones, que hagamos click y que sientan que en esta larga carrera, que apenas comienza, tienen en mí un apoyo, alguien que por lo menos los oiga en las buenas y en las malas, ese es mi rol como director de carrera.

Esto es un viaje muy largo, nos faltan muchos días y muchos kilómetros por recorrer, por eso me propuse ser juiciosísimo con el tema de la oración, la meditación y el ejercicio en las mañanas todos los días. Entonces mis días empiezan siempre a las 3:30 am con el rosario, que me recarga totalmente, ya les contaré con detalle por qué llegó el santo rosario a mi vida; luego algo de ejercicio para estirar el esqueleto y finalmente 15 a 20 minutos de meditación, trato de concentrarme en la respiración y nada más.

Así empiezó el día, con toda la energía para concentrarme en mi trabajo y gozarme cada segundo. Pero por más respiración, rosario, meditación, yoga o ejercicio que se haga, la vida se encarga de poner pruebas cada segundo en el momento menos esperado, por ejemplo, conseguir una cuchara en el hotel.

Comunicarse aquí en vietnam es de lo complicado que hay y si es por teléfono peor!!!! Necesitaba una cuchara para preparar una avena en mi cuarto, llamé al servicio de habitación para que me subieran una: yo: Hello, do you Speak English? RS: ??? yo: Hello? chao bui song (buenos días) RS: ??? cháo buoi song ?¿??¿?¿?¿ yo: Xin cháo (hola) can you help me with a spoon please? RS: ??? yo: spoon s-p-o-o-n y deletreé spoon (cuchara) quince mil veces, me pasaron a más de 6 personas, hablé de sponn, de scoop, de todo y después de 45 minutos me dí por vencido y decidí mezclar mi avena con una peinilla que me encontré en mi maleta. sí, con una peinilla mezclé y me tomé mi avena. respiré profundo y me mentalicé de que estaba en otro mundo, casi que en otro planeta donde tendría hacerme entender de alguna manera y con calma... ya nos vemos que me cogió el día y tengo que ir a grabar!