La vecindad despide al niño de la torta de jamón en su funeral

Alrededor de las 11:30 de la mañana hora de México y 12:30 del medio día de Colombia, se inició el recorrido del féretro desde la sede del canal que lo acogió en sus inicios rumbo al estadio Azteca, lugar elegido para darle el último adiós al comediante.

El ataúd fue colocado en una urna de acrílico transparente y llevado en una carroza con plataforma descubierta de color rojo, decorada con flores y con sus principales personajes. A lo largo del camino millones de fanáticos se aglomeraron ovacionando al fallecido comediate.

Más de mil personas llegaron con una rosa en sus manos al estadio Azteca recordando minuto a minuto al fallecido ‘Chespirito’ y en una fila encabezada por Doña Florinda se ubicaron las flores blancas en la zoa verde del Estadio.

A las 3 de la tarde hora mexicana se realizó una eucaristía de cuerpo presente a cargo de Monseñor Diego Monroy. Al finalizar las oraciones, un coro de niños interpretaron una canción dedicada a Roberto Gómez Bolaños en agradecimiento por sus personajes, elevaron palomas mensajeras y minutos despúes los restos del comediante dieron la vuelta olímpica por todo el estadio.

Al parecer su cuerpo será enterrado en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

El pasado sábado, féretro fue trasladado desde Cancún hasta el Distrito Federal escoltado por varios carros, medios de comunicación y seguidores de todas partes.

La prensa del mundo estuvo pendiente de cada detalle, pues las obras de ‘Chespirito’ lograron llegar a más de 17 países alrededor del planeta.

Y a pesar de haber pasado dos días desde que se conoció la noticia, sus allegados aún no asimilan el hecho, entre los que se encuentran Edgar Vivar, quien caracterizó al ‘Señor Barriga’, “No pensé que me fuera a afectar tanto su muerte, todavía estoy en estado de shock”, afirmó el actor.

El sábado en la noche el cuerpo del comediante llegó a la sede de Televisa San ángel, en donde por medio de una misa privada se le rindió un tributo a uno de los grandes de la televisión mexicana y se pidió por su descanso eterno.

A este evento asistieron altas personalidades del país azteca, artistas, amigos, familiares y directivos del canal del cual formó parte desde sus inicios.

La prensa internacional dio a conocer que Florinda Meza, llamó a Carlos Villagrán para solicitarle no se presentará a ninguno de los especiales que se harían por el fallecimiento de su esposo Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, se le vio en la misa de cuerpo presente que se realizó en Televisa y negó el hecho en el siguiente comunicado:

Tras las versiones de que Villagrán fue impedido de ingresar al funeral de Gómez Bolaños, Kiko escribió esto:

"Queridos amigos, me han realizado varias entrevistas donde se refieren a una publicación falsa, que circula en internet, acerca de Florida con respecto a no permitirme el acceso al evento privado en honor de Roberto Gomez Bolaños.

Deseo compartirles mi sentir al respecto: definitivamente esto no es verdad. Les confieso que yo también dudé. Gente de Televisa espectáculos me estuvo buscando desde el momento en que se dio a conocer la noticia de la muerte de Chespirito. Ellos mismos me preguntaron si yo estaba dispuesto a ir a este evento, ya que el Sr. Azcárraga estaba preguntando.

Ante esta nota, tratando de desviar la atención de la gente hacia emociones negativas, pregunté directamente a Televisa si esto era cierto. A lo cual ellos me respondieron que era una nota "amarillista" (en pocas palabras, carente de la verdad).

El momento de despedir a nuestro amigo, a este gran señor, que nos hizo felices a muchos, pues me incluyo; fue emotivo y triste. Sin embargo, también en mi corazón sentí satisfacción y alegría de haber tomado la decisión de estar ahí, para despedirme de él con una oración, ya que un apretón de manos quedó pendiente, para otra ocasión.

Con Florida, solamente sentí la necesidad de darle un abrazo, para compartir nuestro sentimiento por un gran Ser, que en algún momento nos unió a todos como un GRAN GRUPO de compañeros y amigos. Y nuestra única intención fue llevar risas y alegría a muchos hogares".

Cabe recordar que ' Kiko' expresó en su red social la tristeza por la pérdida de unos de los mayores comediantes de México y lo afirmó en una entrevista para un medio estadounidense.

Así mismo las condolencias no se hicieron esperar por parte de María Antonieta de Las Nieves quien se encuentra en Ecuador, desde allí envió un gran mensaje rodeado de aplausos.