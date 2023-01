'El Abrazo de la Serpiente', ganadora de cuatro Premios Fénix al Cine Iberoamericano

‘El abrazo de la serpiente’, el filme colombiano dirigido por el cineasta Ciro Guerra, recibió cuatro galardones este miércoles en la segunda edición de los Premios Fénix al Cine Iberoamericano en las categorías de 'Mejor Realizador', 'Mejor Música', 'Mejor Fotografía de Ficción' y 'Mejor Sonido'.

Además, este lunes fue nominada como Mejor película extranjera en los Independent Spirit Awards que se celebrarán el 27 de febrero del próximo año en Santa Mónica, California.

Publicidad

Ver: ¿Es "El abrazo de la serpiente" la mejor película colombiana reciente?, por Shock

La cinta competirá en esta categoría con "Girlhood" (Francia), "Mustang" (Francia y Turquía) y "Son of Saul" (Hungría).

Esta película cuenta la historia de Karamakate, un chamán, último sobreviviente de su tribu, y dos científicos que con cuarenta años de diferencia recorren el Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar sus males.

Tráiler: Toda la majestuosidad del Amazonas al cine con 'El abrazo de la serpiente'

Publicidad

‘El abrazo de la serpiente’ recibió en mayo de este año el "Art Cinema Award" en el Festival de Cannes a mejor película en la Quincena de Realizadores, una sección paralela del festival que ayuda a la distribución y difusión de la cinta en más de 3.000 salas de cine alrededor del mundo.

Ver: 'El abrazo de la serpiente', ganadora de importante reconocimiento en el Festival de Cannes

Publicidad

En los Independent Spirit Awards la película ‘Carol’, el drama protagonizado por Cate Blanchett y Rooney Mara, resultó liderando las nominaciones. Las actrices encarnan a una mujer casada y una joven dependiente de unos grandes almacenes que viven un amor lésbico en Nuevo York en los años 50.

A continuación, los nominados a las principales categorías:

Publicidad

Mejor Película:

"Anomalisa"

"Beasts of No Nation"

"Carol"

"Spotlight"

"Tangerine"

Mejor Director:

Sean Baker, "Tangerine"

Cary Joji Fukunaga, "Beasts of No Nation"

Todd Haynes, "Carol"

Charlie Kaufman y Duke Johnson, "Anomalisa"

Tom McCarthy, "Spotlight"

David Robert Mitchell, "It Follows"

Mejor Actor:

Christopher Abbott, "James White"

Abraham Attah, "Beasts of No Nation"

Ben Mendelsohn, "Mississippi Grind"

Jason Segel, "The End of the Tour"

Koudous Seihon, "Mediterranea"

Mejor Actriz:

Cate Blanchett, "Carol"

Brie Larson, "Room"

Rooney Mara, "Carol"

Bel Powley, "The Diary of A Teenage Girl"

Kitana Kiki Rodriguez, "Tangerine"

Publicidad

Mejor Actor de Reparto:

Kevin Corrigan, "Results"

Paul Dano, "Love & Mercy"

Idris Elba, "Beasts of No Nation"

Richard Jenkins, "Bone Tomahawk"

Michael Shannon, "99 Homes"

Mejor Actriz de Reparto:

Robin Bartlett, "H."

Marin Ireland, "Glass Chin"

Jennifer Jason Leigh, "Anomalisa"

Cynthia Nixon, "James White"

Mya Taylor, "Tangerine"

Publicidad

Mejor Película Extranjera:

"El abrazo de la serpiente" (Colombia)

"Girlhood" (Francia)

"Mustang" (Francia y Turquía)

"Son of Saul" (Hungría)

Con información de AFP