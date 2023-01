Caracol Cine presente en importantes escenarios y festivales de Nueva York

Caracol Cine estará presente en importantes festivales de New York durante el mes de marzo. Hará presencia del 28 al 31 de marzo en la séptima edición del Colombian Film Festival y la 48 edición del Festival de cine New Directors New Films, que se llevarán a cabo en New York.

Caracol Internacional estará como media partner y patrocinador del Colombian Film Festival, en donde se mostrará una importante selección de películas entre las que se destacan: "El Testigo" (producción de Caracol Televisión) y las cintas apoyadas por el canal como "Pájaros de Verano" (actualmente en cartelera en EE. UU. y nominada a 6 premios Platino), "El Abrazo de la Serpiente" (nominada al Oscar), "Somos Calentura" y "El paseo 5" (realización de DAGO García Producciones).

“Es un honor estar presentes nuevamente en el Colombian Film Festival. Esta edición es muy especial para nosotros, tendremos una selección muy importante de películas de Caracol en el festival y reafirmamos también la importancia de Caracol Internacional no solo entre los colombianos del área triestatal sino con los latinos que disfrutan y aprecian los contenidos en los que el canal está tan comprometido” aseguró Alejandro Bernal, gerente nuevos canales.

Por otra parte, la película "Monos", del director colombiano Alejandro Landes, será la pieza central de la 48 edición del Festival de cine New Directors New Films en donde se exhibirán otros 10 filmes de habla hispana. Este acontecimiento se realizará en importantes escenarios como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y Lincoln Center, Teatro Walter Reade, en donde Monos, la película colombiana apoyada por Caracol Televisión hará su presentación el próximo 30 y 31 de marzo.

