Lola Carrero visita la tumba de Aquiles Barraza, pero Pablito y Mónica la descubren

Lola Carrero le asegura a Pablito que ella los ayudará así como lo hicieron con ella en el pasado y le hace énfasis en que no van a tener que preocuparse por dinero, pues ella tiene los medios para que no les pase nada.



Lola nació marcada por la desgracia y la mala suerte. Debido a su sufrimiento, terminó viviendo en un cementerio y teniendo una apariencia salvaje, pero Marcelo descubrirá la belleza de esta mujer.