Cuántos hijos tiene Danna García, protagonista de Bella Calamidades, en la vida real

Bella Calamidades se ha convertido en una de las producciones favoritas de los fanáticos de Caracol Televisión; por eso, muchos usuarios de Internet desean conocer más detalles sobre los personajes o también acerca de los actores que integran este admirable elenco. Una de las preguntas más frecuentes al respecto, es de hecho, cuántos hijos tiene su protagonista, Danna García .

La actriz que ha hecho parte de otros proyectos como Pasión de Gavilanes , la primera y segunda temporada, en donde dio vida a Norma Elizondo, ha destacado por tener una vida muy privada, pues, aunque expone algunos momentos a través de las plataformas digitales, trata de darles un espacio seguro a sus seres queridos.

En julio de 2017, la intérprete de Lola Carrero en Bella Calamidades se convirtió en madre de un menor, al que decidió llamar Dante junto al escritor español Iván González.

De acuerdo con lo expresado por ella en una entrevista para el reconocido programa ‘Más moda, menos filtro’ de Despierta América, su dolor más grande es no haber podido tener una familia más grande, ya que, aunque hizo el trabajo para quedar de nuevo en la dulce espera, no pudo concebir más niños.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño súper revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada). Me desperté y dije: ‘mi cuerpo me ha dicho que no’. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé. Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, eso dificultó que pudiera y lograra embarazarme, fue dolorosísimo”, explicó para el citado espacio de entretenimiento.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi cuatro millones de seguidores, García deja ver cómo es la vida con su pequeño, a quien presume no solo en celebraciones importantes como Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños, sino que lo muestra en los días en los que lleva a cabo su rutina común y corriente.

Lola nació marcada por la desgracia y la mala suerte. Debido a su sufrimiento, terminó viviendo en un cementerio y teniendo una apariencia salvaje, pero Marcelo descubrirá la belleza de esta mujer.